BCE, nessuna modifica della forward guidance per non creare precoci aspettative

(Teleborsa) -(outlook su tassi e quantitative easing), ma nell'ultima riunione del direttivo èdel messaggio indirizzato ai mercati. E' quanto si apprende dalle Minutes dell'ultimo incontro di politica monetaria della BCE del 19-20 luglio L'idea di variare la forward guidance faceva perno sulfra gli impegni assunti dalla politica monetaria (forward guidance su tassi e quantitative easing) e le indicazioni che mensilmente l'Istituto fornisce in merito alle condizioni economiche.Tuttavia,dovuto alle aspettative sul cosiddetto "tapering" ed ilhanno consigliato ai membri del Board di. Il motivo risiede nella necessità di "evitare di inviare segnali suscettibili di troppe interpretazioni" ai mercati finanziari.La preoccupazione attuale dei banchieri, seocndo quanto emerge dai verbali della riunione, è che ogni più piccolo, aumentando la volatilità dei mercati, specie quello valutario.Da qualche mese, i mercati stanno scommettendo sull'avvio del "tapering" (ritiro del QE goccia a goccia) anche in Europa, dato che l'attuale programma scade a fine anno, ma il Presidente della BCE mario Draghi, nell'ultima conferenza stampa, aveva lasciato intendere che ciò potrebbe avvenire in autunno se ve ne saranno le condizioni Frattanto, il mercato valutario ha sentito oggi le ripercussioni di queste indicazioni, con il crosssu minimi di 1,166 USD, per poi gradualmente risalire a(-0,4%).