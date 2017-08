Cisco crolla al Nasdaq dopo conti deludenti e giudizio analisti

Cisco Systems

(Teleborsa) - Crolladopo i conti trimestrali ed i giudizi non positivi degli analisti, cedendo al Nasdaq il 4,48% a 30,89 dollari.Il colosso tech statunitense ha chiuso il quarto trimestre fiscale con un, in calo rispetto ai 2,8 miliardi, pari a 56 cent, dello stesso periodo dello scorso anno., in linea con le attese.. Anche nel trimestre in corso il gruppo prevede un fatturato in calo dell'1-3% circa ed indica un EPS adjusted di 59-61 cent.Sulla base di questi numeri, Cisco ha incassato una 31,50 dollari dai 33 dollari precedenti.