Fiat Chrysler in retromarcia a Piazza Affari

Fiat Chrysler

Fiat Chrysler

(Teleborsa) -diIl titolo del Lingotto scivola dello 0,64% dopo che ieri 16 agosto ha chiuso in rally grazie anche all'annuncio di una partnership con BMW e Intel per l'auto a guida autonoma . A pesare sul titolo la smentita da parte dei cinesi di un interesse per acquisire il Lingotto L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10,97 Euro e primo supporto individuato a 10,69. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,25.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)