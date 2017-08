La Corporate America si schiera contro Donald Trump

Merck

Wal-Mart

Intel

3M

Campbell Soup

(Teleborsa) - La Corporate America si schiera controA far scattare la miccia della raffica di dimissioni di CEO che, per protesta, hanno lasciato o minacciano di lasciare i forum economici della Casa Bianca, la riluttanza del Presidente a condannare gli episodi siNella città della Virginia si sono vissute ore di caos, dopo la doppia manifestazione che ha visto scendere in piazza un gruppo di estrema destra dichiaratamente razzista contro gli antirazzisti. A nulla è servita la presenza di un migliaio di agenti per evitare che i due cortei venissero a contatto. Bilancio: un morto, la dichiarazione dello stato di emergenza, feriti e arresti. ODa qui i toni di gravità assunti nei comunicati di gruppi che vanno da, da, daad associazioni manifatturiere fino ai dirigenti dei sindacati."Piuttosto che esercitare pressioni sui manager del Forum di Manufacturing & Strategy & Policy Forum chiudo entrambi. Grazie a tutti!". E' stato questo il secco commento conha sciolto i due forum economici della Casa Bianca,