Saipem festeggia a Piazza Affari il nuovo contratto in Kuwait

Saipem

Saipem

(Teleborsa) - Ottimo avvio di giornata perche asvetta sul principale listino mostrando un guadagno dell'1,90%.Gli investitori si danno agli acquisti sul titolo dopo la notizia che Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto in Kuwait per un valore di 850 milioni di dollari Il contratto è stato assegnato dasocietà controllata dasocietà controllata dalla compagnia petrolifera nazionale del Paese.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,471 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,463. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,479.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)