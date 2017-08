Testi scolastici, altro che stangata! Spesa media non supera i 300 euro

(Teleborsa) - Ultimi sgoccioli d'estate e milioni di studenti pronti a riprendere posto sui banchi di scuola con le famiglie italiane alle prese con l'acquisto dei- "Un caffè al giorno al massimo è l'onere di cui le famiglie italiane sono chiamate a farsi carico per l'acquisto dei libri di testo per il prossimo imminente anno scolastico; una cifra, non superiore ai 300 euro, elaborata analizzando tutte le adozioni dei libri di testo delle scuole italiane, ben lontana dagli allarmismi che sono stati lanciati da alcune associazioni di consumatori e che conferma, dati alla mano, quanto da sempre le associazioni di librai italiani, Ali Confcommercio e cartolai italiani, Federcartolai Confcommercio, sostengono". Lo dichiara Paolo Ambrosini, il presidente di Ali Confcommercio.- "Queste campagne negli anni, - sottolinea Ambrosini - hanno creato un senso di allarme nelle famiglie e trasmesso l'idea che per entrare in libreria occorra svenarsi. Le conseguenze si leggono vedendo i dati Istat 2017 che ci confermano la disaffezione alla lettura degli italiani (solo il 42% della popolazione attiva legge almeno un libro all'anno contro 68,7% dei tedeschi),".