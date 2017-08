Wall Street accentua il calo zavorrata dai tech dopo i conti di Cisco

Dow Jones

(Teleborsa) -, continuando a risentire di un mix di fattori negativi, dallead una tornata di trimestrali deludenti, soprattutto quella di Cisco Systems ed i numeri di Wal-Mart Stores A pesare sul mercato anche alcuniquelli sui sussidi alla disoccupazione Philly Fed sopra le attese e quello sulla produzione industriale deludente, mentre il leading indicator è risultato in linea con le attese.A New York, ilscambia con un calo dello 0,84%, mentre appare più sacrificato lo, che perde l'1%. Peggio fa il(-1,5%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,40%),(-1,18%) e(-1,15%).Tutte le Blue Chip del Dow Jones. La peggiore è ovviamente, che continua la seduta con -4,36%.In rosso anche, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,78%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,45%.scende dell'1,29%.