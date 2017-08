Attentato a Barcellona: tra le vittime due italiani

(Teleborsa) - investendo numerose persone lasciando sul'asfalto numerosi vittime e feriti. Un bilancio pesante: finora ci sono 13 morti circa cento feriti. Due le persone arrestate ma è ancora la caccia all'uomo per un terzo complice che potrebbe essere il conducente del furgone che si è dato alla fuga. Tra le vittime anche italianiAll'ambasciata in Spagna risulta finora, come dichiarato dall'ambasciatore a Madrid. Due sarebbero già stati dimessi. Intanto, continua frenetico il lavoro della Farnesina. Ci sono due italiani tra le vittime come affermato da Capo dell'Unità di Crisi della FarnesinaUna di queste èE mentre ancora si soccorrevano i feriti, nella notte, a, località turistica della costa a sud-ovest della capitale catalana, il copione stava per ripetersi, ma grazie ad un blitz della polizia locale che ha ucciso i terroristi l'attacco è stato sventato. Gli attentatori, che indossavano cinture esplosive, si erano lanciati con un'auto contro la folla nell'area pedonale del lungomare, ma sono stati bloccati dalla polizia. Nessuna vittima, ma sei civili e un poliziotto sono stati feriti. Uno è in condizioni gravi. Le autorità spiegano che gli attentatori erano in collegamento con chi ha compiuto l'attacco a Barcellona.Ora si piangono i morti. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti dai vari Capi di Stato di tutto il mondo."Sono assassini, criminali che non ci spaventeranno. Tutta la Spagna è Barcellona. Le Ramblas torneranno a essere di tutti" dichiara attraverso un tweet la Casa Reale. Il Premierha comunicato che ci saranno tre giorni di lutto nazionale in Spagna, invitando tutti i partiti ad un patto contro il terrore.