Bankitalia: debito pubblico vola su un nuovo record di 2.281 miliardi

(Teleborsa) - A giugno il debito delle amministrazioni pubbliche segna un nuovo record e arrivaSecondo l'ultimo bollettino dipubblicato dalla, il debito ha raggiunto un nuovo picco, soprattutto a causa dell'aumento del fabbisogno mensile della Pubbliche Amministrazioni (8,4 miliardi) in parte compensato dalla diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro (per 6,3 miliardi a 52,6 mld; erano pari a 92,5 miliardi alla fine di giugno 2016).Il debito delleè aumentato di 4 miliardi, quello dellei e diminuito di 1,9 miliardi. Il debito degliè rimasto pressoché stabile.A giugno le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 31,6 miliardi (inferiori di 13,5 miliardi a quelle rilevate nello stesso mese del 2016). Nei primi sei mesi dell'anno però risultano in calo del 5,8% a 186 miliardi. Il peggioramento è principalmente imputabile allo slittamento delle scadenze per il versamento di alcune imposte.