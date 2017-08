Borsa Milano, infrastrutture e costruzioni sotto pressione su effetto Trump

Salini Impregilo

Buzzi Unicem

(Teleborsa) -, che viaggiano in rosso, allineandosi al pessimo andamento del comparto in Europa e in USA.Il settore sconta soprattutto la, dopo che il Presidente americanoha annunciato ieri chen andrà avanti con la creazione dellaIn generale, vi sono serie con le promesse fatte ad inizio mandato, come quella di rilanciare la spesa pubblica in infrastrutture.Ne fanno le spese alla Borsa di Milano le società p attive all'estero, come, che perde l'1,7%. Fra i titoli del cemento soffrecon un calo dell'1,5%.