Borse zavorrate dagli attentati in Spagna. Piazza Affari tiene sulla parità

Oro

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Viaggi e intrattenimento

Banche

Telecomunicazioni

Costruzioni

Tecnologico

Banco BPM

Unicredit

UBI Banca

CNH Industrial

Telecom Italia

Recordati

(Teleborsa) -, anche se il listino tricolore è riuscito a limitare i danni chiudendo sopra la parità.A deprimere gli investitori hanno contribuito la performance negativa di Wall Street dopo glie le, che rischia di fermare la locomotiva della ripresa globale.L'andamento negativo di azionario ed obbligazionario ha innescatoche è volatoper la prima volta quest'anno.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,174. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 160 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,02%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,31%, soffre, che evidenzia una perdita più consistente dello 0,86%, giornata negativa per, che archivia la seduta con un calo dello 0,64%., riportando una variazione pari a +0,12% sul; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 24.054 punti. Leggermente negativo il(-0,47%), come il FTSE Italia Star (-0,7%).Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,8 miliardi di euro, in ribasso (-5,49%), rispetto ai precedenti 1,9 miliardi.Su 217 titoli trattati in Borsa, 128 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 72. Invariate le rimanenti 17 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,87%) e(+0,82%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,66%),(-1,38%) e(-1,23%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,16%), sulle scommesse relative all'accordo di bancassurance Bene anche(+1,59%) ed(+1,39%).Fra i peggiori, che ha terminato le contrattazioni a -1,95%, dopo la trimestrale deludente della leader del settore Deere & Co Preda dei venditori, con un decremento dell'1,71%.Si concentrano le vendite anche su, che soffre un calo dell'1,58%.