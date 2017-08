Calzature, Foot Locker annuncia conti pessimi e in calo

Foot Locker

(Teleborsa) - Conti pesantemente deludenti per la catena di calzature sportive, che reagisce molto male nel circuito pre-market della borsa USA, scivolando di circa il 20%.La società statunitense ha chiuso il trimestre con un, pari a 39 cent ad azione, in forte calo rispetto ai 127 milioni, pari a 94 cent ad azione, dell'anno prima., che indicavano un utile unitario di 90 cent., risultando inferiori al consensus di 1,8 miliardi di dollari. Le vendite same stores (a parità di punti vendita) sono calate del 6%.Il numero unoha giustificato questi numeri anche con le, affermando che tale tendenza persisterà anche per il resto dell'anno.