Debito pubblico: su ogni cittadino gravano oltre 37mila euro

(Teleborsa) -"Continua a crescere senza sosta il nostro debito pubblico, toccando (una volta di più) cifre monstre" – afferma il presidente del Codacons. "Il debito pubblico italianoneonati compresi. A questo punto aspettiamo con ansia qualche soluzione credibile per invertire la tendenza"L'associazione dei consumatori mette l'accento sul fatto che "qualsiasi politica di controllo del debito attuata nel corso degli ultimi anni dai vari governi italiani è fallita miseramente"."A lungo andare un debito di queste dimensioni è chiaramente insostenibile: eppure, nonostante questa evidenza, qualsiasi tentativo di ridurlo si è rivelato inefficace. In poco più di 5 anni il nostro debito pubblico è cresciuto del 15%: una prova evidente del clamoroso flop delle politiche economiche messe in campo finora.Proprio per questo motivo gli incoraggianti dati relativi al PIL dei giorni scorsi devono essere accolti con equilibrio e prudenza:A fare eco al CodaconsPresidente dell'Unione Nazionale Consumatori che in maniera ironica si complimenta con il al Governo e il ministro Padoan che, consapevoli dell'imminente fine del Quantitative Easing , hanno pensato bene di dare una stretta al debito pubblico, così da ridurne l'onere, in previsione di un prossimo innalzamento dei tassi di interesse".La verità è che l'abbassamento del debito in valore assoluto è fondamentale, specie se si continuano ad annunciare riduzioni di tasse o si vuole ridiscutere credibilmente il Fiscal Compact con l'Europa. Inoltre non c'è organizzazione che non abbia messo in guardia dal pericolo debito pubblico. Ricordiamo, da ultimi, il FMI, per il quale l'elevato debito lascia l'Italia esposta a shock e la Banca d'Italia, per la quale e' un fattore di debolezza che rende vulnerabile l'economia italiana alle turbolenze sui mercati, amplificando gli effetti delle fluttuazioni cicliche". conclude Dona.