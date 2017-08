Imprese, fallimenti in calo tra aprile e giugno

(Teleborsa) -. Tra aprile e giugno 2017, infatti, secondo i dati ufficiali Unioncamere-Infocamere,. In termini percentuali, il calo è stato del 15% e segna una conferma del risultato dello scorso anno, quando si era già registrata una flessione del 3% rispetto al 2015.Il calo dei fallimenti delle imprese non è una buona notizia, ma non nuova. Anche Cerved nella sua indagine trimestrale aveva rilevat o che i fallimenti erano in calo a livelli che non si vedevano dal 2009 Tornando ai dati di Unioncamere-Infocamere, questi rivelano che laè stata più consistente in termini percentuali nel(-16,8% rispetto al secondo trimestre 2016) e nel(-16,5%). Nelle regioni delt le aperture di procedure fallimentari sono state il 14,7% in meno dello scorso anno e al Centro il -12,2%., il calo di procedure fallimentari interessa in particolare le costruzioni (-24,8% rispetto al secondo trimestre 2016), il trasporto e magazzinaggio (-21,1%), le attività manifatturiere (-16,9%) e il commercio all'ingrosso e al dettaglio (-12,9%).