L'oro spicca il volo sul ritrovato appeal dei beni rifugio

Oro

(Teleborsa) -, dopo l'attentato in Spagna , al massimo degli ultimi 9 mesi, superando questa soglia per la prima volta quest'anno. Le quotazioni sostano al momento a 1.286,29 dollari l'oncia, ma il gold ha toccato un massimo giornaliero di 1.300,83 dollari.Oltre al rischio attentati, in realtà, l'oro viene: le minutes dell'ultimo incontro del FOMC hanno rivelato infatti una forte preoccupazione per la ripresa dell'inflazione, riducendo le probabilità di intervento sui tassi d'interesse USA. Il dollaro si è infatti deprezzato, per poi recuperare sull'euro attorno a 1,175 USD.