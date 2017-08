La crisi fa paura, italiani "formichine": consumi fermi, famiglie lasciano in banca 26 mld

(Teleborsa) -Il meccanismo è piuttosto semplice: le aziende non investono e le famiglie non spendono, preferendo accumulare come brave formichine:In aumento di 26 miliardi i salvadanai delle famiglie e oltre 21 miliardi i fondi delle imprese.Lo rivela una ricerca del Centro studi di Unimpresa sull'andamento delle riserve delle famiglie e delle imprese italiane, secondo la quale,Numeri alla mano, da maggio 2016 a maggio 2017 il totale deiLe. In aumento i). Si registra anche il, cresciuti di oltre 78 miliardi negli ultimi dodici mesi, passando da 915 miliardi a 993 miliardi.