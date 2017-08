Lenovo vede rosso nel primo trimestre

Lenovo

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre dell'annoi in calo dai profitti di 173 milioni di dollari dello stesso trimestre dello scorso anno. I ricavi sono scesi a 10,01 miliardi di dollari da 10,06 miliardi di dollari.A zavorrare i numeri ha contributo una compressione dell'offerta nei chip di memoria che sta ostacolando la strategia di trasformazione di Lenovo Group e che ha portato il produttore elettronico alla sua prima perdita trimestrale in quasi due anni. L'amministratore delegato di Lenovo, ha dichiarato che i prezzi dei prodotti da più di un anno è cresciuto senza precedenti. "Non abbiamo mai visto questa situazione simile in passato", ha in un'intervista.La domanda crescente di chip di memoria ha portato a carenze e prezzi più elevati di questi componenti nell'industria elettronica.