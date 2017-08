Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,35%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.425,55 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(-0,09%); sotto la parità lo, che mostra un calo dello 0,24%.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,63%) e(+0,57%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,54%),(-0,49%) e(-0,41%).Tra i(+0,68%) e(+0,53%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,35%.Sensibili perdite per, in calo del 2,16%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,48%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,98%.(+10,67%),(+2,74%),(+2,57%) e(+2,54%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,24%.In apnea, che arretra del 2,16%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,12%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,04%.