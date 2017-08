Spagna sotto assedio: dopo Barcellona secondo attacco a Cambrils

(Teleborsa) -. Cambia lo scenario ma non cambiano le modalità con cui viene seminato il terrore. Un furgone ha investito la folla nella strada centralissima di Barcellona che conduce a Plaza Catalunya, poi il. Il Bilancio di questo nuovo attentato è pesante: finora ci sono 13 morti circa cento feriti. Due le persone arrestate ma è ancora la caccia all'uomo per una terzo complice che potrebbe essere il conducente del furgone.E mentre ancora si soccorrevano i feriti, nella notte, a, località turistica della costa a sud-ovest della capitale catalana, il copione stava per ripetersi, ma grazie ad un blitz della polizia locale che ha ucciso i terroristi l'attacco è stato sventato.Gli attentatori, che indossavano cinture esplosive, si erano lanciati con un'auto contro la folla nell'area pedonale del lungomare, ma sono stati bloccati dalla polizia. Nessuna vittima, ma sei civili e un poliziotto sono stati feriti. Uno è in condizioni gravi. Le autorità spiegano che gli attentatori erano in collegamento con chi ha compiuto l'attacco a Barcellona.Ora si piangono i morti. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti dai vari Capi di Stato di tutto il mondo."Sono assassini, criminali che non ci spaventeranno. Tutta la Spagna è Barcellona. Le Ramblas torneranno a essere di tutti" dichiara attraverso un tweet la Casa Reale. Il Premierha comunicato che ci saranno tre giorni di lutto nazionale in Spagna, invitando tutti i partiti ad un patto contro il terrore.