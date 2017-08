Vaccini, segreterie scolastiche caricate da oneri non propri

(Teleborsa) - Il decreto sull'obbligatorietà dei vaccini per l'iscrizione a scuola avrà, la denuncia arriva dal sindacato della scuola, secondo cui le segreterie scolastiche sono state caricate di tensioni e oneri afferenti a sanità e famiglie.Per il sindacato, che, spiega che "attraverso le due circolari esplicative si è riusciti nell’impresa di fare peggio della norma-madre:che precludono la possibilità di far frequentare la scuola agli alunni fino a 6 anni non in regola, minando il diritto allo studio previsto dalla Costituzione italiana".Inoltre, il sindacato sottolinea che in questo modo "si conferisce ai presidi una responsabilità, con tutte le incombenze che comporta, che per ovvi motivi non può essere a carico dell’istruzione pubblica ma rimane di carattere puramente medico-sanitario"."Serviva un dibattito e un adeguato confronto con le parti sociali, inoltre lo Stato si è spinto oltre le proprie competenze dimenticando di attivare un adeguato raccordo con la scuola", commenta il Presidente del sindacato, promettendo di impugnare il provvedimento.