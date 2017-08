Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) -non è stata "approcciata da Great Wall Motors riguardo al brand Jeep o ad altre questioni relative al suo business".Lo comunica la stessa FCA in una nota in risposta alle v oci di mercato in merito ad un possibile interesse di Great Wall Motors per il marchio Jeep FCA, prosegue la nota, "è pienamente impegnata nel perseguire il suo piano 2014-2018, di cui ha raggiunto ogni obiettivo alla data odierna ed al cui completamento mancano solo 6 trimestri".