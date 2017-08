Il risiko europeo del trasporto aereo

(Teleborsa) - Rotte, aerei, personale, tutti in fila per assicurarsi una bella fetta del trasporto aereo europeo. Un risiko che si prepara a ridisegnare la mappa del settore dove fanno gola rotte e aeroporti.Nel gioco, ma anche un altro protagonista: il. Un'altra storia di insuccesso, per molti già annunciata per i noti gravi problemi della compagnia, dove lo Stato è costretto a mettere i soldi per assicurare che gli aerei continuino ad operare almeno per i prossimi mesi. Un, che il governo Merkel, a sei settimane dalle elezioni politiche, ha messo a disposizione per garantire l'operatività della linea aerea nel pieno della stagione estiva.Per il, intervistato dalla stampa tedesca,"incluse molte compagnie aeree" per rilevare gli asset del vettore in stato di insolvenza. Il top manager ha detto che le trattative proseguiranno in settimana con l'obiettivo di finalizzare la vendita al più tardi a settembre.. Winkelmann ha, inoltre, confermato che non ci sarà un solo acquirente, ma "due" o "tre", dal momento che le attività di lungo raggio, business e viaggi vacanze sono differenti. Air Berlin ha presentato istanza di fallimento martedì, 15 agosto , dopo che l’azionista(ha in mano il 30% del capitale) ha ritirato il sostegno finanziario alla compagnia tedesca travolta dai debiti che hanno superato i 2 miliardi di euro.