Infrastrutture, Delrio: "Risorse per la ricostruzione ci sono"

(Teleborsa) - Il ministro delle Infrastrutturetorna sul problema della messa in sicurezza degli edifici, affermando che le risorse per la ricostruzione ci sono e che l'illegalità va punita con la demolizione degli edifici.Il ministro ha parlato ad del Centro Italia , a quasi un anno dal disastro, organizzato nell'ambito del, il tradizionale evento economico-politico di fine estate., ha dichiarato Delrio, spiegando che "la fragilità del nostro Paese dipende dal fato che si sia costruito troppo, male e illegalmente".Poi, Delrio ha parlato della, affermando chePer il numero uno delle Infrastrutture servonper far sì che lee per convincere i privati ad utilizzarli, come accaduto per l'ecobonus e per il fotovoltaico. Oggi, le risorse per la messa in sicurezza sismica e per il dissesto idrogeologico vengono scarsamente impiegate.