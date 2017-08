Lavoro, il gap rispetto al 2007 è ancora consistente

(Teleborsa) -, migliorando i dati incoraggianti di giugno , ma rimarràQuesta è la valutazione dellaper l'ultima parte del 2017, in cui viene stimato un aumento di 123 mila unità per glied un calo di 36 mila unità per i. Rispetto a 10 anni fa, tuttavia, lo stock medio dei primi nel secondo semestre di quest'anno sarà inferiore di 142 mila unità mentre i secondi saranno 1.447.000 in più.Inoltre, se nel 2007quest'anno si attesterà all'ovvero. Un divario consistente, che si riflette anche nelle: il gap è di di 3,4 punti percentuali nei consumi delle famiglie, di 5,9 punti nel Pil, di 7,3 punti nel reddito disponibile delle famiglie e di 24,8 punti negli investimenti (pubblici e privati).Non va dimenticato che a giugno iaperti presso il Ministero dell'Economia e dello Sviluppo Economico erano circa: 26 interessavano l'industria pesante, 14 il settore delle telecomunicazioni/software, 11 la componentistica elettrica/elettronica e altrettanti nel tessile-abbigliamento-calzature e arredo., invece, gli stabilimenti in stato di crisi erano 37 in Lombardia, 29 nel Lazio e 24 sia in Campania che in Veneto, mentre 9 riguardano aziende presenti sull'intero territorio nazionale. A queste vanno aggiunte lee di artigiani a corto di liquidità, a causa dellapraticata dalle banche e dai ritardati pagamenti.Una situazione che rischia disemplicemente da un ulterioreper l'assunzione dei, allo studio del Governo. Laricorda che negli ultimi anni il cuneo fiscale è stato giàl'anno (e in via temporanea di altri 15 miliardi); una soluzione più opportuna - osserva l'associazione - potrebbe essere invece il