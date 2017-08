Piazza Affari piatta. Vivace FCA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -complici i timori degli investitori sulla capacità dell'amministrazione Trump di avanzare nella sua agenda politica, dopo la, Bannon. Il licenziamento, di per sé non ha colto di sorpresa i mercati, ma ha alimentato lefatte in campagna elettorale.L'attenzione degli addetti ai lavori, resta puntata questa settimana sul simposio di Jackson Hole dove saranno presenti i principali banchieri centrali tra cui il, e ilNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,174. Nessuno spunto di rilievo dall’agenda macroeconomica odierna mentre nel corso della, i Markite iLieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 48,51 dollari per barile. Occhi puntati sulla riunione tecnica dei paesi OPEC a Vienna , nella quale si discuterannoInvariato lo, che si posiziona a 160 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,00%.discesa modesta per, che cede lo 0,33%. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Dimessa, con un calo frazionale dello 0,35%., con ilche si attesta sui valori della vigilia a 21.785 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,07%) e(+0,46%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,15%),(-0,75%) e(-0,45%).di Milano, troviamo(+3,27%) dopo la smentita del gruppo automobilistico su eventuali approcci da parte dei cinesi di Great Wall Motors . Sulla sua scia corre(+0,57%).Tra i finanziari, tiene(+0,53%) mentre le peggiori performance, si registrano su, che ottiene -1,06%. Giornata fiacca per, -0,90%.del FTSE MidCap,(+2,87%),(+2,50%),(+2,08%) e(+1,28%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,89%.