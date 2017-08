Scuola, stangata in arrivo per le famiglie italiane. I consigli per risparmiare

(Teleborsa) - Quest’anno tornano a crescere i prezzi di diari, astucci, zaini e materiale scolastico. Lo annuncia il Codacons, che prevede una stangata di settembre per le famiglie italiane alle prese con l’acquisto del corredo scolastico per gli studenti. Negozi e supermercati di tutta Italia, hanno già rifornito gli scaffali di tutto l’occorrente per la scuola: si va da, sempre più richieste dai giovanissimi. In base alle prime stime dell’associazione, per il corredo scolastico (penne, diari, quaderni, zaini, astucci, ecc.) i prezzi al dettaglio, rispetto al 2016 e dopo un biennio di sostanziale stabilità dei listini, registrano quest’anno un, con punte del +3,9% per gli zainetti griffati.Per la prima volta, dunque,, raggiungendo durante l’anno scolastico 2017/2018 quota 511 euro a studente su base annua, cui va aggiunto il costo per libri di testo, altra voce che inciderà pesantemente sui portafogli delle famiglie italiane, variabile a seconda del grado di istruzione e della scuola.– denuncia il Codacons –a studente, una vera e propria stangata per le tasche degli italiani.Tuttavia – spiega l’associazione – anche sulla spesa scolasticaseguendo alcuni consigli utili diffusi dal Codacons:, ovvero non comprare gli articoli legati ai personaggi dei cartoni animati o bambole famose.si può arrivare a risparmiare fino al 30%.: abbiamo la pessima abitudine di acquistare subito tutto quello che servirà nel corso dell’anno. Le scorte di quaderni e penne si possono anche comprare in un momento successivo. Spesso, aspettando, si risparmia.. Per le cose più tecniche (dal compasso ai dizionari), poi, è bene attendere le disposizioni dei professori, onde evitare acquisti superflui o carenti.