Wall Street in stand-by

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 21.703,75 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 2.428,37 punti. Senza direzione il(-0,08%), come l'S&P 100 (0,1%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,71%),(+0,46%) e(+0,44%). Il settore, con il suo -0,55%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,15%),(+1,02%),(+0,92%) e(+0,83%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,46%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,69%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,63%.(+3,45%),(+2,82%),(+2,46%) e(+1,63%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,09%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,23%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,76%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,70%.