Wall Street non si muove dalla parità aspettando Jackson Hole

(Teleborsa) -, continuando a muoversi allì'insegna della cautela a causa dlele rinnovate. e delle incertezze sul futuro dellaOcchi puntati anche all'intervento diquesta settimana, mentre il dollaro si indebolisce ancora spingendo l'euro a 1,182 USD (+0,5%).Agenda scarna di appuntamenti macro, fatta eccezione per l'indice Fed Chicago sull'attività nazionale Alla Borsa di New York, l'indiceresta fermo (+0,04%) assieme alloche continua la giornata a 2.425,55 punti. In frazionale calo il(-0,21%).(+0,84%),(+0,55%) e(+0,41%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,72%) e(-0,41%).Tra isi segnalano le buone performance di(+1,47%),(+1,01%),(+0,97%) e(+0,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -2,4%.Calo deciso per, che segna un -1,06%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,69%.