Agricoltura, produzione grano giù a causa della siccità

(Teleborsa) -. Non è solo la raccolta di uve da vino (in calo del 15%-20% sul 2016) a preoccupare, ma anche per illa campagna 2017 si annuncia molto difficile.Secondo una stima deva incontro ad unasull'annata record precedente, che equivale adi frumento duro in meno.La siccità hadel Paese, con cali che vanno dal 41% della Toscana al 37% del Molise, dal 30% in Puglia, Basilicata e Umbria al preoccupante 50% del Lazio., dove le superfici sono calate del 28%, le produzioni del 18%, ma le rese, complice un’annata molto positiva per la coltura, sono aumentate dell’11%."In generale – evidenzia il settimanale - il raccolto presenta unamentre il calo produttivo è da imputare tanto al clima, che ha penalizzato le rese, quanto alla riduzione delle superfici seminate a causa della scarsa convenienza economica per gli agricoltori che ha caratterizzato le ultime campagne del grano duro".