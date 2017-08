Antofagasta in rally dopo i conti di metà anno

Antofagasta

(Teleborsa) -, che avanza bene dell'1,62% a Londra trainata dai conti del primo semestre.La compagnia mineraria Cilena ha dichiaratoper 690 milioni di dollari, in rialzo rispetto ai 276 milioni dello stesso periodo di un anno fa. In crescita anche i, che sono passati dai 1,44 miliardi del 2016 a 2,05 miliardi nell'esercizio appena terminato, che hanno spinto in alto l'(+88%) a 1,08 miliardi.Il dstaccato agli azionisti è più che triplicato a 10,3 centesimi in confronto ai 3 rilasciati l'anno scorso. Laper l'anno solare è rimasta invariata.Lei di breve periodo del titolo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 972 centesimi di sterlina (GBX). Possibile una discesa fino al bottom 963. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 981.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)