Banche, clienti sempre più "mobili"

(Teleborsa) -questo il numero degli utenti attivi della banca incon un aumento, con i primi a guidare il trend con un +22% rispetto all’anno precedente. Lo rivela un’indagine contenuta nel sesto Rapporto annuale, realizzato da Abi Lab, il Consorzio per la Ricerca e l’Innovazione per la banca promosso dall’Abi, in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano, che fa il punto sullo sviluppo e sulle potenzialità del- Un canale di comunicazione indispensabile per il cliente di oggi, gli Smartphone in particolare hanno cambiato radicalmente stili di vita e costumi della popolazione, accelerando le esperienze digitali grazie anche all’accessibilità del loro costo medio e alla diffusione capillare di wi-fi e banda larga su rete cellulare. In linea con questa tendenza, le banche italiane garantiscono una presenza completa e differenziata, per calibrare l’offerta con le aspettative del cliente mobile.Secondo lo studio Abi Lab, tutte le banche offrono servizi tramite app per Smartphone con sistemi operativi, per il Tablet, invece, la quota di banche che li offrono si attestaRimane poi alta la percentuale di banche che offronoUn terzo delle banche rispondenti ha già predisposto servizi per i Wearable Device (oggetti indossabili in grado di connettersi e interagire con persone o oggetti anche attraverso la rete Internet) quasi esclusivamente su smartwatch (l’orologio da polso intelligente).