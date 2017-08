Enel avvia costruzione centrale idroelettrica in Perù

Enel

(Teleborsa) -tramite la controllata per le rinnovabili Enel Green Power Perù (EGPP),ad acqua fluente da 20 MW, situata nel distretto di Monzón, nella regione peruviana di Huánuco."Il Perù è un mercato chiave per Enel Green Power e l’avvio della costruzione di Ayanunga rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento della nostra presenza nel settore delle rinnovabili del Paese”, ha commentato, responsabile Enel Green Power.e rientra nel quadro degli investimenti delineati dall'attuale piano strategico del Gruppo. Il progetto è supportato da un accordo di acquisto di energia ventennale siglato con il Ministero dell'Energia e delle Miniere del Perù.Il contributo di Ayanunga al sistema energetico peruviano sarà pari a oltre 130 GWh l'anno, equivalente al consumo annuale di oltre 105mila famiglie peruviane. Si prevede che Ayanunga entri in servizio entro la fine del 2018 e, una volta pienamente operativa, eviti l'emissione in atmosfera di oltre 62.800 tonnellate di CO2 l'anno.Il titolo Enel si conferma sottotono in Borsa oggi con un frazionale calo dello 0,89%.