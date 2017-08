Ford sigla intesa con società cinese Anhui Zotye per l'auto elettrica

Ford Motor

(Teleborsa) -, la sfida per la mobilità del futuro, e per anticipare la concorrenza ha(intesa) con la società cineseLa casa d'auto americana studierà lacon l'azienda cinese specializzata nella produzione di veicoli elettrici a zero emissioni. La joint venture, infatti, dovrebbe servire a. L'aspirazione di Ford infatti non è solo produrre l'auto elettrica, ma imporla nel grandissimo mercato cinese eLa casa di Detroit nutreper la crescita del settore, che secondo i suoi calcoli dovrebbe, di cui 4 milioni di auto totalmente elettriche.Ford intende lanciare su scala mondiale 13 veicoli elettrici o ibridi nei prossimi cinque anni.