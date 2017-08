Industria 4.0, Governo pronto a rafforzare gli incentivi

(Teleborsa) -, quindi il governo sta studiando la possibilità di "rafforzarli". Lo anticipa il, durante un suo intervento al Meeting di Rimini sulle risorse dell'Italia per lo sviluppo economico."Discuteremo con il ministro Padoan" lo stanziamento di 1,5 miliardi in più per gli incentivi nell'ambito del programma Industria 4.0. "Quello che è certo è che stanno dimostrando che funzionano, che le imprese le usano soprattutto perché sono facili e c'è la facoltà di definire su quale tecnologia puntare" - ha detto il ministro - "Riteniamo che questo sia con il ministro Padoan e il premier Gentiloni un. Vedremo quali saranno i numeri"."Stiamo ragionando sul fatto di, per le persone che lavorano, ma che devono formarsi proprio perché arriva una rivoluzione digitale che cambia profondamente le mansioni all'interno delle aziende: questo è il modo attraverso il quale noi pensiamo si possano eliminare o comunque attenuare gli effetti negativi di una rivoluzione che invece ha molti contenuti positivi", ha concluso Calenda.