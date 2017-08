L'Hotel Plaza di New York è in vendita

(Teleborsa) -. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo il quale l'azionista di maggioranza, guidato dal finanziere indiano, avrebbe ingaggiato un famoso(JLL Hotels and Hospitality Group) per trovare un compratore.L'Hotel Plaza, situato sulla strada dello shopping newyorkese, ha una storia lunga 110 anni: nelle sue lussuose stanze hanno alloggiato politici e celebrità di ogni genere, fra cui Marilyn Monroe ed i Beatles.Il, che rilevò la gestione e proprietà dello storico hotel nel 2012, è stato di recente condannato in india per frode nei confronti degli investitori.Prima di lui furono proprietari anche un principe saudita, un gruppo israeliano e alla fine degli anni '80 l'attuale Presidente americano, che vi celebrò anche il suo secondo matrimonio.