La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,90%, a 21.899,89 punti; sulla stessa linea, loguadagna lo 0,99% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 2.452,51 punti. Sale il(+1,5%), come l'S&P 100 (1,0%).(+1,45%),(+1,20%) e(+1,17%) in buona luce sul listino S&P 500.Altra i(+1,95%),(+1,92%),(+1,73%) e(+1,63%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,77%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,34%),(+4,01%),(+3,58%) e(+3,57%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,09%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,77%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,67%.Tentenna, che cede lo 0,66%.