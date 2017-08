Terremoto, la messa in sicurezza potrebbe costare fino a 850 miliardi

(Teleborsa) -, gli eventi dell'ultimo biennio lo confermano con una forte drammaticità (il terremoto indel 2012, il sisma che ha distrutto ilnel 2016 e).E' per questo motivo che un'esigenza è stata sentita con sempre maggiore urgenza in questi ultimi anni: andare, con unin cui tutti possano riconoscersi. E' per questo motivo che il Governo Renzi ha dato il via al progetto: un piano a lungo termine per la messa in sicurezza del territorio nazionale.Ladel piano, quella dello studio, è stata affidata a, rettore del Politecnico di Milano, giunto al termine della sua missione con una relazione sui costi della messa in sicurezza delle aree a rischio.Dal rapporto emerge che i, a seconda della tipologia costruttiva degli edifici e della classe di rischio del comuni presi in considerazione.ai soli edifici in muratura portante dei 65 comuni più a rischio costerebbe, ma con un importante effetto moltiplicatore per il rilancio del settore edile.Si tratta dellericonosciute a chi effettua un intervento di messa in sicurezza degli edifici delle zone a rischio sismico. L'ultimala detrazione per gli interventi di ristrutturazione ai fini del miglioramento o dell’adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza degli edifici, con importanti novità sia per quanto riguarda la percentuale di detrazione, la ripartizione annuale e l'estensione delle zone dove è possibile usufruirne:L’agevolazione si applica sia suadibiti ad abitazione che ad attività produttive nella, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore aper unità immobiliare per ciascun anno. Tale percentuale può essere elevata fino al 70% o 80% nel caso in cui dagli interventi derivi, rispettivamente, una diminuzione di una o due classi di rischio. Per attivare i benefici fiscali occorre fare riferimento alla classificazione prevista dalle nuove Linee guida, con le quali si attribuisce ad un edificio una specifica. Sono state individuate otto classi di rischio sismico: da A+ (meno rischio), ad A, B, C, D, E, F e G (più rischio). A differenza degli anni precedenti, la detrazione ènell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.