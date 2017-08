Vodeogiochi, Italia quarta in Europa duplica giro d'affari in 2 anni

(Teleborsa) - La produzione diIn Italia è ancora un settore piccolo ma in grande fermento, che ha sviluppatocontro i 20 del 2014.Un comparto vocato all’internazionalizzazione, cheche a quello interno come destinatari dei propri prodotti: il 93% degli sviluppatori italiani esporta in Europa, l’83% in Nord America, il 64% in Asia e il 58% in Sud America.Ad oggi, benché ancora in fase embrionale, siamo ildopo Gran Bretagna, Germania e Francia e superiamo di gran lunga paesi emergenti quali Russia, Polonia e Medio Oriente.Di recente,dalle istituzioni italiane grazie all’approvazione dellaalla fine del 2016, che ha esteso iprevisti per l’audiovisivo anche ai videogiochi., la fiera più importante per il settore dei videogiochi in Europa, in programma dal 22 al 24 agosto 2017. Vi partecipano il Ministero dello Sviluppo Economico, l’per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e, l’Associazione di categoria che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia.