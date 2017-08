Wall Street parte in moderato rialzo nonostante dati immobiliare

Dow Jones

(Teleborsa) -, stando alle indicazioni che arrivano dai derivati sugli indici USA, grazie asui titoli e sui settori che avevano perso di più in precedenza.Laresta d'obbligo in vista del, che inizierà giovedì: l'attenzione è puntata soprattutto agli interventi dei banchieri centrali(BCE) e(Fed).Oggi, agenda povera di appuntamenti sul fronte, ove sono attesi solo due dati: l'indice FHFA sui prezzi delle case che ha segnalato un rallentamento del mercato immobiliare e l'indice Fed Richmond che uscirà fra poco.A New York, l'indicesta mettendo a segno un rialzo dello 0,31%; frazionale aumento anche per lo, che si porta a 2.436,55 punti. In frazionale progresso il(+0,6%), come l'S&P 100 (0,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,62%),(+0,47%) e(+0,43%).Al top tra i(+0,87%),(+0,81%),(+0,76%) e(+0,61%). La peggiore performance è quella di, che apre le contrattazioni a -0,69%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,91%),(+1,63%),(+1,34%) e(+1,28%). Fra i più forti ribassi si segnalacon -0,53%.