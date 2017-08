Borse europee poco mosse in avvio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -in una seduta che si prevede interlocutoria in attesa di Jackson Hole., dove sono previsti gli interventi del, e del. Qualche anticipazione potrebbe giungere oggi dal capo dell'Eurotower che terrà un discorso in Germania al Lindau Meeting on Economic Sciences.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,41%. Sul fronte macro, da seguire glie la fiducia dei consumatori mentrearriverà un aggiornamento sullecon le vendite di nuove case.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,21%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,44%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,09%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Debole, che passa di mano sulla parità., con ilche sale dello 0,25% a 21.783 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+0,90%) e(+0,55%).Tra idi Milano, in evidenza i titoli bancari come(+0,77%) e(+0,74%), quest'ultima sostenuta da Goldman Sachs che ha confermato il giudizio "buy". Bene inoltre(+0,65%) e(+0,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,83%.di Milano,(+2,22%),(+1,59%),(+1,38%) e(+0,81%). I più forti ribassi, invece, si verificano su: -1,83%.