Draghi difende il QE: "Politiche monetarie non convenzionali sono state un successo"

(Teleborsa) - "Le azioni politiche decise negli ultimi dieci anni nella politica monetaria e nella regolazione e supervisione hanno reso il mondo più resistente. Ma dovremmo continuare a prepararci per nuove sfide". Il, intervenendo al meeting di Lindau, in Germania,Un atto quasi dovuto, viste le accuse da più parti di adottare una politica monetaria "troppo espansiva". Le scelte del numero uno dell'Eurotower sono, infatti, sotto tiro da molto tempo e soprattutto da una parte dell'opinione pubblica tedesca che, alla vigilia delle elezioni politiche del 24 settembre, preferirebbe ritornare all'austerità degli anni passati.. "Quando il mondo cambia come è accaduto dieci anni fa - continua Draghi -. Tali aggiustamenti, mai semplici, richiedono una valutazione delle nuove realtà senza pregiudizi, in modo onesto e con occhi aperti, che non sia gravata dalla difesa dai paradigmi precedentemente stabiliti, che hanno perso ormai un qualsiasi potere esplicativo".