Elettricità, consumi e produzione in crescita a luglio

(Teleborsa) -Laè stata di, in aumento del +0,5% rispetto allo stesso periodo del 2016, mentreè diminuita del 5,3% in confronto al mese precedente. Il profilo del trend si mantiene però su un andamento stazionario.Secondo quanto rilevato da, società che gestisce la Rete Elettrica Nazionale, ala variazione tendenziale è apparsa ovunque positiva: +0,2% al Nord, +0,7% al Centro e 0,9% al Sud.La richiesta è stata soddisfatta per unal netto dei pompaggi (+1,7% della produzione netta rispetto a luglio 2016) e per la quota restante da importazioni (saldo estero -6,4% rispetto a luglio 2016).Nel dettaglio, la(25,8 miliardi di kWh) è salita dell'1,7% rispetto a luglio 2016. Sono in aumento le fonti di produzione eolica (+33,9%), fotovoltaica (+5,8%), termica (+4,5%) e geotermica (+0,8%); in flessione la fonte idrica (-15,1%).Larichiesta a luglio 2017 è stata di 54.535 MW; tale valore risulta superiore dell'1,8% a quello registrato alla punta del corrispondente mese del 2016.