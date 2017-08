Fiat Chrysler medita sullo spin off di Alfa e Maserati. Titolo ancora in rally

Fiat Chrysler Atomobiles

(Teleborsa) -, che di nuovo spicca il volo in Borsa con unLe ipotesi di acquisto o vendita di singoli asset hanno restituito appeal alle azioni della casa d'auto italo-americana, che si classificano come Dopo i rumors di acquisto da parte dei cinesi , ora Bloomberg rilancia su operazioni di M&A, parlando della possibilità didei brando delle controllate nella componentistica. IN realtà, questa operazione potrebbe esserecon un altro gruppo, rendendo la struttura più snella.La testata finanziaria statunitense. Nel frattempo, l'Ad Sergio Marchionne sarebbe "concentratissimo" sulla stesura del suo ultimo business plan quinquennale, prima della sua uscita nel 2019.Quanto agli aspetti finanziari di questa operazione, Bloomberg scrive che La "strategia di break up comporta anche notevoli rischi" dato che anche Alfa Romeo necessita di risorse per effettuare investimenti e competere con BMW e Mercedes e quindi questo potrebbe spingere FCA a