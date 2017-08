Mercati prudenti aspettano i banchieri centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -in una seduta interlocutoria per l'attesa di Jackson Hole., dove sono previsti gli interventi del, e del. Stamane, il capo dell'Eurotower, durante unon Economic Sciences, ha difeso gli stimoli monetari lanciati finora dalla Banca centrale europea L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,178, dopo l' aumento oltre attese del settore manifatturiero nle mese di agosto . Sul fronte macro,arriverà un aggiornamento sullecon le vendite di nuove case.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,25%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%, in attesaIn salita lo, che arriva a quota 174 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,14%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Senza slancio anche, -0,05%.il, che scende a 21.629 punti, con uno scarto percentuale dello 0,46%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+0,90%) e(+0,46%). Nel listino, i settori(-0,95%),(-0,90%) e(-0,64%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,47%) e(+0,76%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,71% accusando il colpo dell' imminente uscita dall'indice Stoxx Europe 600 . Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,18%.scende dell'1,02%.del FTSE MidCap,(+2,43%) che festeggia l' entrata nella Top ten dei costruttori nel mercato degli Stati Uniti (+1,90%),(+1,87%) e(+1,78%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,55%.