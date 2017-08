Samsung alza il velo sul Galaxy Note 8 dopo il flop della versione precedente

(Teleborsa) - Performante e soprattutto sicuro. E' questo il motto delall'esigente platea di New York, con l'evento "Samsung Unpacked".Il nuovo smartphone dell'azienda sudcoreana aspira soprattutto a far, ritirato dal commercio per problemi di sicurezza (la batteria si surriscaldava facendo incendiare l'apparecchio).A causa del ritiro la compagnia aveva accusato una, poi recuperata nell'ultimo trimestre grazie alla vendita record di chip e componentistica.Stando alle anticipazioni, il nuovo phablet di casa Samsung avrà uno( Infinity Display Super Amoled da 6,3 pollici), processore Exynos 8895,con sensori da 12Mpx e stabilizzazione ottica,. Inoltre sarà dotato di una(da 300mAh) e di unsul retro. Fra le caratteristiche più apprezzate la: il telefono si potrà immergere a un metro di profondità per mezz'ora senza alcun danno.