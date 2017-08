Terremoto Centro Italia del 2016 ha quasi dimezzato PIL pro capite area

(Teleborsa) - Il terremoto del Centro Italia di agosto 2016 ha messo in ginocchio l'economia italiana, bruciando parte del PIL pro capite, tanto che si stima che occorreranno 5 anni per tornare ai livelli pre-terremoto.E' una stima di Confesercenti, l'associazione rappresentativa del settore del commercio, secondo la qualedalla catastrofe (Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto) il, passando da 13.900 euro a circa 7.700, per unaLa perdita stimata di Pil è ancora grave, pur se meno eclatante, anche se si estende l’analisi dai tre comuni alladal terremoto: il cosiddetto, la cui economia, prima del 24 agosto 2016, era particolarmente(anche e soprattutto per le seconde case), che attivava una parte rilevante della produzione degli altri comparti. Centinaia di imprese sono ancora ferme e l’impatto negativo evidenziato si propagherà probabilmente per un tempo di almeno 3-5 anni.La perdita di prodotto interno lordo, per quanto inevitabile, dopo le distruzioni portate dal sisma ed il conseguente stop delle imprese, è assai preoccupante. Riduzioni della portata di quelle citate inducono a evidenziare ildell’area del cratere sismico, la metà delle quali provenienti dai tre comuni di Accumuli, Amatrice e Arquata del Tronto.”, commenta Patrizia De Luise, Presidente Confesercenti, ipotizzando che almeno cinque anni per tornare alla normalità.