Videogiochi, settore in crescita: nel 2016 giro d'affari da 40 milioni di euro

(Teleborsa) - E' in corso di svolgimento a Coloniaquest'anno in programma dal 22 al 24 agosto 2017, la fiera più importante per il settore dei videogiochi in Europa, a cui ilper la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, el’Associazione di categoria che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, partecipano a fianco delle imprese italiane per mostrare al pubblicosviluppati in Italiaquello che riguarda la produzione di videogiochi In Italia che ha sviluppato nel. Un comparto vocato all’internazionalizzazione, che guarda più ai mercati esteri che a quello interno come destinatari dei propri prodotti: il 93% degli sviluppatori italiani esporta in Europa, l’83% in Nord America, il 64% in Asia e il 58% in Sud America.- Ad oggi, benché ancora in fase embrionale, siamo il quarto paese europeo per volume di vendite dopo Gran Bretagna, Germania e Francia e superiamo di gran lunga paesi emergenti quali Russia, Polonia e Medio Oriente.- Di recente, l’industria videoludica è stata fortemente sostenuta dalle istituzioni italiane grazie all’approvazione della legge cinema alla fine del 2016, che ha esteso i benefici fiscali previsti per l’audiovisivo anche ai videogiochi. Questo intervento normativo pone l’Italia in una posizione paritaria rispetto ad altri paesi europei, quali l’Inghilterra e la Francia, che hanno visto una notevole crescita del settore dei videogiochi grazie anche alle rispettive leggi in materia di tax credit.