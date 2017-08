Wal-Mart e Google insieme per battere Amazon

Amazon

(Teleborsa) -. Questo è la mossa architettata daper combattere ad armi pari il colosso di Seattle nelle vendite online.L'annuncio viene dalla più famosa catena di store USA, che ha rivelato che il prossimo mese entrerà a far partedel motore di ricerca Californiano,. L'accordo, oltre ad ampliare l'offerta, consentirà tra l'altro di incrementare l'utilizzo del servizio dimesso a disposizione dalla compagnia di Mountain View.Sembrano dunque preannunciarsicon protagonistiInfatti proprioa metà giugno aveva annunciato l'acquisto della catena dei supermercati Whole Foods , espandendosi nel commercio fisico, mentre recentemente è giunta l'indiscrezione chesarebbe in procinto di entrare in diretta competizione con i portali che ospitano annunci