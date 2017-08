Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,40% sul; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 2.444,04 punti. In frazionale calo il(-0,37%), come l'S&P 100 (-0,4%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,90%),(-0,84%) e(-0,71%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,12%) e(+0,85%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,41%.scende dell'1,24%.Calo deciso per, che segna un -1,12%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,96%.Tra i(+4,35%),(+3,35%),(+2,00%) e(+1,92%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,96%.In caduta libera, che affonda del 3,17%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,18 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,10%.