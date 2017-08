Wall Street si conferma sottotono a metà giornata

American Eagle

(Teleborsa) -e conferma una certa cautela alla vigilia dell'inizio del forum di, dove parleranno fra gli altri Mario Draghi e Janet Yellen: gli interventi dei presidenti di BCE e Fed sono in calendario per venerdì.Sul frontesono usciti oggi altri dati in chiaroscuro: il PMI manifatturiero e servizi sotto attese, le vendite di case nuove a picco ed il report settimanale sulle scorte di greggio di nuovo in calo., con il retailerche ha fatto piuttosto bene, mentre ha deluso la società di costruzioniA New York,continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%; sulla stessa linea lo, che retrocede a 2.443,91 punti. Poco sotto la parità il(-0,47%), come l'S&P 100 (-0,4%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,97%),(-0,84%) e(-0,67%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,71%) e(+0,91%).Le più forti vendite si confermano su, che prosegue le contrattazioni a -1,31%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,26%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,82%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,92%.